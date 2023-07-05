السجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (400) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكريستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".ولفت إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".