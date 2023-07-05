التعليم تعلن توفر منح دراسية باكستانية لأربعة اختصاصات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنح الدراسية في تخصصات الطب والجراحة والصيدلة والهندسة وحددت آخر موعد للتقديم هو يوم السبت الموافق 2023/7/15".وأشارت الدائرة إلى أن "معدل المتقدم يجب أن لا يقل عن (90%) بالنسبة لاختصاصات المجموعة الطبية و(80%) بالنسبة لاختصاص الهندسة موضحة أن عمر المتقدم يجب أن لا يزيد عن (22) سنة".ودعت، المتقدمين ممن سيتم ترشيحهم الى "عدم الانسحاب أو تأجيل دراسته وبخلافه يتحمل المتقدم التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك".وتابعت أن "المستمسكات المطلوبة بالنسبة لمتقدمي شهادة البكالوريوس لابد أن تتضمن نسختين ملونتين عن وثيقة الثانوية مترجمة ومصدقة حسب الأصول أو الجدارية ونسخة من الأمر الإداري الخاص باحتساب المعدل بالنسبة لخريجي دول غير العراق، فضلا عن نسختين ملونتين عن جواز السفر العراقي ولا تقل فترة نفاذ صلاحية الجواز عن (18) شهرا، إضافة الى نسختين ملونتين عن الشهادة الصحية الدولية مترجمة ومصدقة حسب الأصول التي تؤكد خلو الطالب من الامراض المعدية والسارية إضافة الى المستمسكات الرسمية مترجمة ومصدقة قانونيا أو صورة قيد وصورة حديثة عدد (4)".