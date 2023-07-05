التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تأكيداً لتوصيات وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بالحفاظ على مجهود الطلبة الدراسي، أجرى وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للإمتحانات حسين صبري اللامي ويرافقه مدير عام التقويم والإمتحانات شاكر نعمه عبد عون وعدد من أعضاء اللجنة الامتحانية جولة تفقدية مفاجئة وعاجلة الى مركز فحص الدراسة المتوسطة اليوم للاطلاع على مراحل عملية الفحص والتدقيق".وصرح اللامي ان "فحص الدفاتر الامتحانية وتدقيقها وصل الى مراحله النهائية ومن المتوقع اعلان النتائج الاسبوع المقبل"، مشيداً بـ"جهود اللجان القائمة على الفحص والدقة المتناهية التي اتبعتها خلال تصحيح الدفاتر،متمنياً للطلبة الموفقية والنجاح".