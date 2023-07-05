تركيا تحيد قياديا في "بي كي كي" شمال العراق.. من هو "جلال قايا"؟ (صورة)

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات مفادها أن "قايا" ينشط في العراق منذ فترة طويلة، وهو المحرض على عملية أسفرت عن مقتل الدبلوماسي "عثمان كوسيه" في مدينة أربيل العراقية عام 2019، بحسب وكالة الاناضول.وأضافت أن "قايا" كان يقود شبكة نفذت عددا من العمليات داخل تركيا وخارجها، حيث كانت تقوم بجمع معلومات استخبارية للتنظيم قبيل شنه عمليات ضد عناصر الجيش التركي في العراق، فضلا عن التخطيط لعمليات تهدف إلى احتجاز موظفين أتراك.وتمكنت الاستخبارات التركية من تحييد "قايا" إثر عملية خاصة في مدينة السليمانية العراقية، لتنزل بذلك ضربة ثقيلة على شبكة استخبارات التنظيم، حسبما زعمت المصادر ذاتها.