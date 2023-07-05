وفيات مبكرة بسبب تدخين السيكارة الإلكترونية في العراق.. الصحة توضح

وقال جبار، إن "الدراسات أثبتت حصول وفيات مبكرة بسبب السكائر الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "الدلائل والبراهين تؤكد أن معظم مدخني السكائر الإلكترونية عادوا بعد مدة لتدخين السكائر العادية، نتيجة الإدمان بسبب وجود النيكوتين الذي يعد مادة إدمانية وهو ما يجعل الجسم بحاجة دائمة إليها".ولفت مدير شعبة مكافحة التبغ، إلى "ذكاء مصنعي السكائر الإلكترونية الذي يوهم المدخن دائماً بأنه يمكن أن يترك تدخين السكائر الاعتيادية باللجوء إلى الإلكترونية، ما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة وغير طبيعية".وأوضح أن الشعبة وضمن خطتها لهذا العام، "أنجزت عدة ورش عمل تدريبية للملاكات الصحية والتربوية في دوائر الصحة ومديريات التربية في المحافظات كافة لمناقشة خطة مكافحة التبغ وآليات تنفيذها"، مضيفاً أن هذا "ترافق مع تطوير وتوسيع العمل بمشروع مدارس مناهضة للتدخين بالتعاون مع وزارة التربية وهو مشروع وطني كبير يهدف إلى حماية تلاميذ المدارس الابتدائية من تأثيرات التدخين السلبي ومنعهم من الشروع بالتدخين مستقبلا وبالتالي تقليل معدلات تعاطي التبغ لدى فئة الشباب والمراهقين الآخذة بالزيادة"، بحسب الصحيفة الرسمية.