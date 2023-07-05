الكلداني لمسؤول إيراني: العراق مستمر بتعزيز علاقاته الدبلوماسية

أكد رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، الأربعاء، أن العراق مستمر في تعزيز علاقاته الدبلوماسية اقليمياً ودولياً.





وأضاف البيان أنه "في مستهل اللقاء رحب الكلداني بالسيد باقري والوفد المرافق، مشيراً الى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وضرورة تعزيزها في المجالات كافة"، مشيراً الى أن "الكلداني ناقش مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والمنطقة، وضرورة استثمارها بما يخدم شعوب المنطقة". وقالت الحركة في بيان، "استقبل رئيس حركة بابليون ريان الكلداني اليوم الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني والوفد المرافق له والسفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وبحضور القادة السياسيين للحركة".وأضاف البيان أنه "في مستهل اللقاء رحب الكلداني بالسيد باقري والوفد المرافق، مشيراً الى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وضرورة تعزيزها في المجالات كافة"، مشيراً الى أن "الكلداني ناقش مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والمنطقة، وضرورة استثمارها بما يخدم شعوب المنطقة".

ونقل البيان عن الكلداني قوله إن "العراق مستمر في تعزيز علاقاته الدبلوماسية اقليمياً ودولياً ويسعى دائماً الى تقريب وجهات النظر بين جميع دول المنطقة"، مؤكداً أن "العراق قوي بشعبه وبالتضحيات التي قدمت من أجل الديمقراطية".



من جانبه، أكد كني، "حرص ايران حكومة وشعباً لدعم العراق في شتى المجالات"، وقدم "شكره وتقديره لجهود حركة بابليون الوطنية سياسياً ودعمهم للمشاريع الوطنية".