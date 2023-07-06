الرافدين يُقرر استيفاء التأمينات النقدية والاعتمادات بالدينار العراقي

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تماشيا مع التوجيهات الحكومية في التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار وتعزيز قوته في السوق المحلية، قرر المصرف استيفاء كافة التأمينات النقدية بعملة الدينار العراقي حصرا بالنسبة للاعتمادات الداخلية والكفالات المصرفية وخطابات الضمان الصادرة لمصلحة الجهات المستفيدة الحكومية والخاصة حتى وان كانت التأمينات بعملة الدولار وبسعر الصرف الرسمي".وأشار الى ان "تسديد مبالغ خطابات الضمان عند المصادرة يكون بعملة الدينار العراقي حصرا وبسعر الصرف الرسمي أيضا".