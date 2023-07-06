العراق مقبل على موجة حر شديدة.. 15 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 غداً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".