لليوم.. أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية



السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الخميس 6 تموز/ يوليو2023.







سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 149,000 لكل 100 دولار



في الشمال:



سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار



في الجنوب:



سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 149,000 لكل 100 دولار



في بغداد:سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 149,000 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 149,000 لكل 100 دولار