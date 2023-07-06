بشرى سارة لحملة شهادة البكالوريوس بشأن دورة 87 العسكرية

هو 1998/7/14

وقال الغنام عبر صفحته على موقع "الفيسبوك"، وتابعته السومرية نيوز: "حصلت الموافقة على شمول الطلاب من حملة شهادة البكالوريوس من جميع الاختصاصات بالتقديم على الدورة التأهيلية 87 وتم تمديد فترة التقديم لغاية يوم الأحد 2023/7/9".وأضاف، أن "عمر الطالب المتقدم لا يجب ان يتجاوز 26 عاماً عند منحه رتبة ملازم، وبذلك يكون العمر المقبول للتقديمفما فوق".