التقاعد الوطنية تعلن صرف مكأفاة نهاية الخدمة

وذكرت الهياة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ حزمة الإجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين وبمتابعة مستمرة من رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، إذ أعلنت هيأة التقاعد الوطنية تعلن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بإجمالي كلي والبالغ 9839 مقسمة على الفئات ادناه:-مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبالغ ( 7636) قيد-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية والبالغ ( 192) قيد-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع ( 1907) قيد-جرحى تقل اصابتهم عن 30 ‎%‎ (27) قيد.-سجناء تقل مدة الاعتقال عن شهر (77) قيدودعت الهيأة "المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لإستلام مستحقاتهم".