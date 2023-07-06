توضيح رسمي بشأن انقطاع الكهرباء عن مطار بغداد

وذكر بيان للإدارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تود أن تعلم المسافرين وشركات الطيـران العاملة في المطار بانقطاع التيار الكهربائي بسبب المغذيات المرتبطة بالمطار".وأشارت إلى إنها "تعمل حالياً مع المعنيين في وزارة الكهرباء لمعالجة ذلك الخلل الفني من أجل عودتها بالسرعة الممكنة".