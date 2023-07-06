إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية في المنطقة الشمالية

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية نفذها قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية و بالتعاون المشترك مع استخبارات و شرطة الكمارك اسفرت عن احباط محاولة تهريب شاحنتين محملة ( مشروبات كحولية ) و بعدد ( ٣٤٥٠ ) كارتون كانت مخبأة بغية تهريبها كونها ممنوعة من الاستيراد".واشارت الهيئة، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حسب قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤".