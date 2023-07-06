حولت 68 مليون دولار للخارج.. اختراق شبكة لغسل الأموال والاطاحة بأحد أعضائها

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم، مُبيّنةً أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه".وأضافت أنَّ "المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه، لافتةً إلى أنَّ الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 - قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة".وتابعت الدائرة، أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال، مُنـوّهةً بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت احالة القضية الى محكمة غسل الأموال".