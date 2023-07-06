اول تعليق لكتائب حزب الله على اختطاف إسرائيلية

وقال المسؤول الأمني في الكتائب، أبو علي العسكري، وفق تغريدة عبر تويتر، "نبارك للمؤمنين عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر تنصيب ولي الله علي بن أبي طالب (ع) إماماً على الناس وندعو المؤمنين الموالين لنشر مظاهر البهجة والسرور وتبادل التهاني بهذه المناسبة، وهنا نشير للآتي:أولاً: مع اقتراب اكمال التحالفات السياسية وبدأ التفاهمات حول التوزيع الجغرافي للكتل في المحافظات لحصد الأصوات التي تؤهلهم للظفر بهذه المحافظة أو تلك، نطالب بجعل محافظة كربلاء المقدسة خارج دائرة التنافس السياسي والتجاذب الحزبي لتكون انموذجا للنجاح يحتذى به في المحافظات الأخرى، ومن موقع الحرص والمسؤولية الشريعة نحذر من المساس بالوضع المثالي القائم في كربلاء، كما نطالب الأعزاء الإعلاميين أن يغطوا الإنجازات الكبيرة لكربلاء الشهداء.ثانياً: على الحكومة العراقية استثمار الفرصة التي اعطتها فصائل المقاومة لإخراج قوات الاحتلال البغيض وعليهم أن يتيقنوا أن التهديد باستئناف العمليات العسكرية لا عودة عنه. وللأسف نقول إننا لم نلمس الجدية المطلوبة منهم فما زال المحتل يتدخل بشكل سلبي وسافر في المجال الأمن والعسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي للبلد.ثالثاً: ان اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي أسير في العراق هو مؤشر خطير للغاية يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم وعلى الأجهزة الأمنية المختصة كشف الشبكات المرتبطة بهذا الكيان وتقديمها للعدالة. وبدورنا في كتائب حزب الله المنصورة سنبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق خدمة للصالح العامة ولمعرفة المزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال، أمس الأربعاء، إن إليزابيث تسوركوف، التي تعمل في الحقل الأكاديمي، "كانت قد فُقدت في العراق قبل بضعة أشهر، لا تزال على قيد الحياة وتحتجزها ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".وأضاف المكتب في بيان أن "المرأة ذهبت إلى العراق لأغراض بحثية موفدة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة"، مبينا أن تسوركوف "دخلت العراق بجواز سفرها الروسي".