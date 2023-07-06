بالصور.. إحياء "يوم الغدير" في النجف

تنشر السومرية نيوز، صوراً لإحياء يوم الغدير في مرقد الإمام علي (عليه السلام) في محافظة النجف.



ويحتفل المسلمون الشيعة سنوياً بعيد الغدير الذي يصادف الثامن عشر من ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.