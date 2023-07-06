النزاهة النيابية: صندوق إعادة الإعمار غير منصف ونينوى اهملت

وقالت القصير خلال حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، انه "تم تخصيص أكثر من 400 مليار للمناطق المحررة وما تم تخصيصه لنينوى لا يزيد عن 80 مليارا وهذا لا يتناسب مع حجم السكان والاضرار فيها وقرار السوداني بتغيير المسؤولين عن الامر كان إيجابيا"، مشيرة الى انه "لا توجد عدالة في توزيع أموال المناطق المحررة في صندوق إعادة الإعمار".وأضافت ان "الأموال التي صرفت من صناديق إعادة إعمار المناطق المحررة لا أحد يعلم اين ذهبت والحكومة السابقة لديها ضبابية في اعمالها وتم الإشارة اليها بالكثير من قضايا الفساد"، مؤكدة ان "النزاهة تعمل على مكافحة الفساد بأثر رجعي من خلال فتح الملفات السابقة".وبشأن أموال الإقليم، اكدت القصير، ان "هناك عدم انصاف حقيقي في توزيع حقوق المحافظات فنرى الوسط والجنوب معدومة وتفتقر الى ابسط الخدمات واغلب المواطنين ليس لديهم حتى راتب رعاية وبلغت مخصصاتهم 2% والإقليم يخصص له 24% من الموازنة".وتابعت: "الإقليم قدم اعداد الموظفين في قانون الامن الغذائي وفي الموازنة ارتفعت هذه الاعداد الى اكثر من نصف العدد الأول مع العلم لا توجد درجات وظيفية خلال هذه الفترة ولم يتم صرف رواتب اليهم وتم رفض هذه الفقرة بالموازنة"، مردفة: "يجب على لجنة تقصي الحقائق الذهاب الى الإقليم والتأكد من صحة الامر".وأوضحت ان "حكومة الإقليم أصبحت ملزمة بتسليم ما لديها من إيرادات ومن ثم استلام ما على الحكومة إعطائه إليها من الموازنة وفي حال لم تطبق الاتفاقات يتم إيقاف صرف الموازنات المخصصة اليها".