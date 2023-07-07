البصرة تسجل نصف درجة الغليان غدا.. تعرف على طقس المحافظات العراقية

وذكرت الهية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ستنخفض في المنطقة الشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وواسط 46 وكربلاء المقدسة بابل 45 وميسان الناصرية والنجف الاشرف 48 والبصرة 50".وأوضحت أن "الطقس يومي الأحد والاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وتابعت الهيئة أن "يوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".