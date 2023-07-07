بطول ألف متر.. العتبة العلوية تجهز أكبر "كيكة" بمناسبة عيد الغدير (صور)

السومرية نيوز – محليات



جهز مضيف الزائرين في العتبة العلوية المقدسة، اليوم الجمعة، أكبر كيكة صبيحة عيد الغدير الأغر بطول وصل قرابة ألف متر.

وأظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، جانب من تجهيز الكيكة التي بلغ طولها قرابة ألف متر.



الصور ادناه:



