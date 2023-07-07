بعد طلب البنك المركزي.. الرافدين يقرر زيادة حصة المسافر من الدولار

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي في تعزيز استقرار سعر العملة في السوق، قرر مصرف الرافدين عن زيادة حصة المواطن المسافر من عملة الدولار بواقع ٣٠٠٠ دولار شهريا بدءا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٩".واكد المصرف على "اعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار مع الابقاء على التعليمات السابقة التي اصدرها المصرف والمتضمنة ايداع المواطن مبالغه النقدية بالدينار العراقي من الفروع المخصصة والتي تم تحديدها مسبقا ويكون استلام الدولار للمسافر من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي قبل مدة لاتزيد عن ثلاثة ايام من موعد تاريخ السفر ".وأشار المصرف الى ان "الفروع في بغداد التي يتم ايداع الدينار العراقي فيها هي فروع ( شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة - الحي العربي - باب المعظم - القدس - الباب الشرقي - الخضراء - حي العامل - الامانة العامة لمجلس الوزراء )".