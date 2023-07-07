الصدر يزور مرقد الإمام علي في النجف (فيديو)



السومرية نيوز - محليات



زار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، مرقد الإمام علي (ع) في النجف الأشرف بمناسبة عيد الغدير الاغر.

ووثق مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل لحظة دخول الصدر الى العتبة العلوية وسط حشد من اتباعه.



وقل ظهور الصدر إعلامياً منذ اعتزاله العمل السياسي بعد استقالة كتلته البرلمانية من مجلس النواب في حزيران 2022.