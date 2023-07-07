محافظة بغداد تنوه بشأن زيادة الحصة الوقودية للمولدات وتوجه دعوة لأصحابها



السومرية نيوز – محليات



نوهت محافظة بغداد، بشأن زيادة الحصة الوقودية للمولدات، فيما وجهت دعوة إلى أصحابها.

وبحسب وثيقة صادرة من محافظة بغداد وحصلت عليها السومرية نيوز، "نشيركم الى كتاب شركة المنتجات النفطية/ هيأة توزيع بغداد المرقم 19430 في 6/7/2024 المتضمن الحصة الوقودية للمولدات السكنية لشهر تموز بواقع (15 لتر لكل KV) لتصبح بدل عن (30 لتر لكل KV) للتفضل بالاطلاع، وتبيلغ جميع أصحاب المولدات لاستلام حصصهم وبالسرعة الممكنة".