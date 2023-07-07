الرشيد يصدر بيانا بشأن بيع الدولار للمسافرين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وجه مصرف الرشيد فروعه المعنية ببيع الدولار بزيادة حصة المسافر الى (3000)$ دولار بدلا من (2000)$".واوضح ان "تسليم المبلغ في فروع المصرف التي تم تحديدها سابقا واستلام الدولار من فرع مطار بغداد الدولي عبر المنصة الالكترونية".وأشار الى ان "الفروع هي جانب الكرخ (المحمودية / البياع/ الشعلة/ المأمون/ الكرخ/ وزارة الخارجية)، والرصافة هي (ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ دجلة/ ثورة العشرين / راغبة خاتون/ البطاريات".