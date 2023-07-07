بالفيديو.. انقلاب "تريلة" تحمل "شفل" على سيارة صالون في البصرة

وقال مراسل السومرية في المحافظة إن شاحنة "تريلة" تحمل الية كبيرة "شفل" على طريق بصرة- زبي، انقلبت على سيارة صالون صغيرة".وأضاف، ان الحادث تسبب بإصابات خطرة وتم نقل الجميع الى مستشفى البصرة الجمهوري.الفيديو ادناه: