مرة أخرى.. العراق يخطف لقب صدارة بطولة الحساب الذهني الدولية

وقالت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "الفريق العراقي خطف لقب الصدارة مرة أخرى في بطولة الحساب الذهني الدولية متفوقاً على أكثر من ٢٠ دولة عربية واجنبية تألق فيها ٣٠ تلميذ حصلوا جميعهم على المراكز الاولى وسط مباركة ودعم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري لهذا الحصاد الذي يُشار له بالبنان وتنفتح امامه التطلعات مثبتاً بان العراق يمتلك المواهب والقدرات العلمية والذهنية التي لا يضاهيها احد".وهنأ الجبوري "التلميذ خطاب عمر من صلاح الدين الحاصل على جائزة بطل الSuper champion في البطولة مؤكداً إسناده ومؤازرته الكاملة للمبدعين من اجل تنمية قابلياتهم وصقلها للمضي قدماً في تقديم الافضل والاكثر تميزاً".من جانبه أهدى الفريق الفائز "هذا التقدم الى وزير التربية لتوليه مهمة متابعة الفريق والموافقة على مشاركتهم في البطولة وارساله وفداً مختصاً للوقوف الى معهم طيلة ايام المسابقة التي اقيمت في تركيا حديثاً".