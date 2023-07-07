العتبة العلوية تكشف عن عدد الزائرين خلال عيد الغدير

كشفت العتبة العلوية، اليوم الجمعة، عن عدد الزائرين الذين توافدوا الى حرم امير المؤمنين (عليه السلام) في عيد الغدير.

وقالت العتبة في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "أكثر من (3) ملايين زائرٍ توافدوا إلى حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) في عيد الغدير الأغر".