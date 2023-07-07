وفاة طفلة بعمر سنتين أثر التعذيب في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين اثر التعذيب.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبلت مستشفى الفرات الأوسط اليوم طفلة تبلغ من للعمر سنتين ونصف عليها آثار كدمات تعذيب وكسور في اليدين وعضات وتوفت أثناء محاولات انقاذها".



وأضافت ان "الذين جلبوها لاذوا بالفرار، ثم نقلت للطب العدلي للتشريح بمعيه القوات الأمنية".