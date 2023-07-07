عشائر الانبار تحذر من المساس بأمن المحافظة (وثيقة)

وقالت العشائر بحسب وثيقة اطلعت السومرية يوز، انه "نحذر من المساس باستقرار المحافظة واستغلال المأجورين وغيرهم من المعروفين بفسادهم ومسئلة مكافحة الفساد للتسقيط والعبث في امنها واستقرارها وهي تعيش اليوم حالة من الاستقرار الأمني لم تشده سابقا فلا يزال جرحنا ينزف ولا زلنا نستذكر ما حل بنا من تهجير وتدمير لمدننا".الوثيقة ادناه: