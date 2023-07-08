الكشف عن سبب أزمة الكهرباء الأخيرة

وقال الزركاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أزمة الكهرباء الراهنة سببها خروج أكثر من 500 ميكا واط بسبب انحسار الغاز الإيراني".وأضاف، "نواجه مشكلتين في الغاز الإيراني، الأولى تتعلق بالاستثناءات من الاستيراد والثانية الاستثناء من التسديد"، مبيناً أنه "الآن لدينا استثناء من الاستيراد لكن في التسديد تكمن المشكلة الاساسية بسبب خضوع الحكومة والمصارف الإيرانية تحت بند العقوبات الأمريكية".وأشار إلى أن "وزارة الكهرباء تسدد مستحقات الغاز الإيراني في مصرف الـ"TBI" لكن الرصيد لم يصل الى ايران بسبب العقوبات"، لافتاً إلى أن "الغاز العراقي الموجود حتى الذي داخل المكمن لا يوفر الطاقة الكهربائية الكاملة للبلاد"، موضحاً أنه "كنا سابقا نحتاج إلى 17 – 18 الف ميكا واط، لكن اليوم تبلغ الحاجة من 34 – 35 الف ميكا واط".ودعا الزركاني، الحكومة إلى "التوجه نحو الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة من أجل الحصول على استثناءات بالاستيراد والتسديد معاً".هذا وينتج العراق نحو 23 ألف ميغاوات من الكهرباء، في حين أن البلاد بحاجة لقرابة 35 ألف ميغاوات، لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة.وفي نهاية أيار الماضي، وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أزمة النقص الحاصل بإمداد الطاقة في البلاد بـ"المشكلة المزمنة" التي تتطلب استعدادات عالية لمعالجتها، مؤكداً مضي حكومته بتقليل الاعتماد على الغاز المستورد في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.وأكد السوداني، وفق البيان، أن حكومته وضعت مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات، وأن التعامل مع هذه المشكلة المزمنة يتطلب عملاً واستعداداً عاليين، لأن المواطن ينتظر الحلول التي تنهي أزمة الكهرباء المستمرة.وبيّن أن الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في مجال الطاقة، من أجل تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، بالإضافة إلى منع الآثار الضارة التي يتسبب بها حرق الغاز المصاحب.