النزاهة تدعو لتأليف "جيش مكافحة الفساد"

وقال حنون، خلال زيارته برفقة الملاك المتقدم في الهيئة نقابة المحامين، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة تحتاج إلى دعم الجميع ومنهم نقابة المحامين في مكافحة الفساد الذي تراكم وتحول من جريمة عاديَّة إلى ظاهرة معقدة ومتشابكة ويحتمي بالدين والقوميَّة والعشائريَّة، حتى أصبح للفاسدين طائفة".وعرج على "تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي تتكون من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة رئيساً وعضويَّة المديرين العامين لدائرتي التحقيقات والاسترداد، منبهاً إلى أنها ليست كياناً موازياً، بل هي تشكيل داخل الهيئة التي هي إحدى المؤسسات المستقلة التي نص عليها الدستور في المادة (١٠٢) منه، منوهاً بأن الهيئة العليا تملك بموافقة سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى اختيار قضايا الفساد المهمة من المحافظات ونقلها إلى بغداد.ولفت إلى أن الفريق الساند الذي ألفه رئيس السلطة التنفيذيَّة والذي عرف بـــ"فريق أبي علي البصري" هو فريق ساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مهمته تنفيذيَّة ينفذ الأوامر القضائيَّة كأوامر القبض والضبط، ولا علاقة له بالتحقيق".