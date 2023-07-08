مصرع ستة أشخاص بحادث سير في ميسان

وقالت المرور في بيان، "وقع حادث اصطدام بين مركبتين على طريق عمارة_ بصرة، المركبة الاولى نوع هونداي اكسنت خصوصي والمركبة الثانية نوع مارسيدس قلاب حمل".وأضاف البيان أن "أسباب الحادث السرعة الشديدة وانفجار احد الإطارات للمركبة الأولى مما أدى إلى انحرافها وعبورها للطريق المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية"، مشيراً الى أن "الأضرار الناجمة عن الحادث وفاة (٦) اشخاص".