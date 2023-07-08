اندلاع حريق داخل مطعم في بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق داخل مطعم في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع قبل قليل، داخل مطعم في منطقة اليرموك".

وأضاف المصدر أن "سيارات الاطفاء هرعت الى مكان الحريق"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.