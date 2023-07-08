في بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقين منفصلين

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن إخماد حريقين بحادثين منفصلين في بغداد.



وقالت المديرية في بيان، "أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية قديمة مشيدة من طابقين في منطقة باب المعظم وسط بغداد بالتزامن مع إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مشيدة من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء في منطقة اليرموك الأربعة شوارع".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وأشركت العديد من فرق الإطفاء التخصصية والعجلات الحوضية الساندة لإخماد الحادثين ومنعت من امتداد الحريق إلى الدور السكنية والبنايات التجارية في منطقة اليرموك وكذلك أحكمت سيطرتها على بنايه منطقة باب المعظم وحالت دون اتساع النيران إلى البنايات الملاصقة".

ولفت البيان الى أن "فرق الدفاع المدني انهت عملها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".