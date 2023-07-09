التعليم تطلق استمارة انتقال واستضافة الطلبة للسنة الدراسية الجديدة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " إجراءات التقديم بشأن الانتقال والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة على بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة عن طريق مراجعة الطالب جامعته (الكلية/ المعهد) الأصلية للشروع بالإجراءات المطلوبة".وذكرت أن "ضوابط ترويج الاستمارات تشمل الطلبة الناجحين في الدور الأول والمكملين في الوقت نفسه ابتداء من اليوم الأحد الموافق 2023/7/9 إلى غاية يوم الأحد الموافق 2023/9/3".