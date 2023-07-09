إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".