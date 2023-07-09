لليوم الاحد.. أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الاحد 9 تموز/ يوليو2023.





سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينارا عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولار



في الشمال:



سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار



في الجنوب:



سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار



في بغداد:سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينارا عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار