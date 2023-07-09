ما حقيقة ذوبان الشواخص المرورية في أربيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

لكن مجموعة التقنية من أجل السلام المختصة بكشف الاخبار المزيفة، قالت إن "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ أن الشواخص المرورية الظاهرة بالصورة لم تتأثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة كما تم الادعاء، حيث أوضح المتحدث باسم مرور محافظة أربيل (فاضل حاجي)، بتأريخ 8 تموز 2023، أن صور الشواخص المتداولة تقع قرب مجمع (شقق نوروز) بمدخل شارع (120 متري) في المحافظة، مبينًا أنها من أعمال الشركة المنفذة للشقق وتم وضعها دون دراية بحركة المرور في ذلك الشارع، مؤكداً أنها تعرضت للتلف منذ فترة وقبل قدوم موسم ارتفاع الحرارة وذلك بسبب رداءة جودتها".كما شاركت رئيس قسم هندسة المرور في أربيل (دیلان عبدالله) صور لعملية تبديل الشواخص، وذكرت أن هذه الشواخص تتحمل درجات حرارة تصل إلى أكثر من 70 درجة، ويمتد عمرها لثلاث سنوات إذ لم تتعرض لحوادث السيارات.يأتي تداول هذه الصورة مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد، حيث بلغت العظمى منها في في بغداد والموصل وكركوك وبابل 44 درجة، وفي دهوك 41، وصلاح الدين 43، وكربلاء والنجف وواسط والمثنى 46، بينما بلغت في محافظة البصرة 50، ليوم السبت 8 تموز 2023.