حريق يلتهم محال للمواد الانشائية في الديوانية (فيديو)

وقال مراسلنا، إن "حريقاً كبيراً اندلع في مخازن ومحال للمواد الانشائية في حي الجزائر بمحافظة الديوانية".وتشكل المخازن العشوائية، خصوصا مخازن العطور، قنبلة موقوتة، أدت الى حرائق كبيرة في أكثر من مرة في عدد من المحافظات.ويتحمل رجال الاطفاء عبئا كبيرا نتيجة كثرة الحرائق الناجمة عن سوء التخزين للمواد القابلة للاشتعال من جهة، وإغفال استخدام شروط السلامة من جهة أخرى.