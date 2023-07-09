الاتصالات: مشاريع الكابل الضوئي تضاعفت بنسبة كبيرة قياساً بالسنوات الماضية

وقال عبد الرزاق في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الوزارة تولي هذه المشاريع اهتماماً بالغاً وقد تضاعفت نسبة الانجاز في هذه المشاريع بعد تسنم الوزيرة هيام الياسري لمهام عملها في الوزارة وحتى الان بسبب دعمها الكبير لهذه المشاريع ومتابعتها الشخصية لنسب الانجاز وتذليلها الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل".كما دعا وسائل الاعلام الاهتمام بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التأثر بالإشاعات الكاذبة.