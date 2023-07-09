تفاصيل جديدة عن الطفلة "المعنفة" في النجف.. توفيت نتيجة "العض" وتكسر اضلاعها (صور)

وقال مراسل السومرية، ان "مستشفى الفرات الأوسط استقبلت ظهيرة الجمعة (7 تموز/يوليو 2023)، طفلة متوفية تبلغ من للعمر سنتين ونصف، عليها آثار كدمات تعذيب وكسور في اليدين وعض"، مشيرا الى ان "الطفلة توفيت أثناء محاولات انقاذها ولاذ الذين جلبوها بالفرار".كما أشار الى انه تم "نقل الطفلة المتوفية المعفنة للطب العدلي للتشريح بمعية القوات الأمنية".الى ذلك، قال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "التقرير الطبي أثبت أن الطفلة فارقت الحياة نتيجة العض في انحاء جسدها كافة وتكسر اضلاعها، فضلا عن تعرضها لكدمات في أنحاء جسدها".وبعد هروب الأشخاص الذين جلبوا الطفلة الى المستشفى، أكد مصدر أمني بشرطة محافظة النجف، اليوم الاحد 9 تموز/يوليو 2023، القبض عليهم.وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "قائد شرطة النجف اللواء محمد سامي مظلوم السلطاني أشرف شخصياً على عملية القاء القبض على رجل وامرأة تركا طفلة متوفيه معنفة بعمر اقل من سنتين في مستشفى الفرات الأوسط وهربا الى جهة مجهولة"، لافتا الى ان "السلطاني يشرف على عملية التحقيق معهما".ولا تزال قضية الطفلة لم تكشف معالمها بشكل واضح، على أمل ان تصدر شرطة محافظة النجف او الجهات المختصة بياناً لمعرفة الحقيقة الكاملة.