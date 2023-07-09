التعليم توجه بإضافة خمس درجات على بعض نتائج الامتحان التقويمي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا الى مؤشرات أداء الامتحان التقويمي في تخصصات طب الأسنان والصيدلة والتمريض وتقنيات المختبرات الطبية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد تحقيق أهدافها في تقييم جودة المستوى التعليمي للكليات التخصصية من خلال الاختبارات النوعية التي تهدف إلى قياس كفاءة البرامج الأكاديمية وما يرتبط بها من تحصيل المعرفة المتخصصة".وأضافت، أنه "تعضيدا للنسب الامتحانية الإيجابية في مواد الامتحان التقويمي في الجامعات الحكومية والأهلية فقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بإضافة خمس درجات على بعض المواد في تقنيات المختبرات الطبية والتمريض وتشكيل لجنة لتقييم مسار الأداء والنتائج في ضوء سياسة المؤسسة التعليمية ورسالتها وأهدافها".