بالصور.. عشرات المتظاهرين يحتجون على تردي الكهرباء في كربلاء

خرج عشرات المحتجين، اليوم الاحد، بتظاهرة احتجاجا على تردي أوضاع الكهرباء في محافظة كربلاء.





وتشهد اغلب محافظات العراق انقطاع لأوقات طويلة بخدمة الكهرباء وقلة في عدد ساعات التجهيز.



الصور ادناه:

وقال مراسل السومرية في المحافظة ان عشرات المتظاهرين في وسط مدينة كربلاء خرجوا احتجاجا على تردي أوضاع الكهرباءوتشهد اغلب محافظات العراق انقطاع لأوقات طويلة بخدمة الكهرباء وقلة في عدد ساعات التجهيز.الصور ادناه: