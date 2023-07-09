لجنة برلمانية تحذر من تظاهرات "عارمة" بسبب الكهرباء وتكشف سبب الأزمة

وقال عضو اللجنة، هاتف الساعدي، في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "العراق يمر بأزمة حقيقية وأزلية ولا يوجد حل لمسألة الكهرباء، كما أن ملف الغاز الإيراني يعتبر وسيلة ضغط على الحكومات المتعاقبة"، مبيناً أن "الحكومات التي توالت لم تستثمر الأموال الكبيرة التي خصصت للكهرباء حتى بقية المواطن يعاني من انعدام التيار".وأشار إلى أن "قضية الكهرباء هي سياسية وخارج إرادة الحكومة"، مضيفاً "إذا بقي العراق يعتمد على الغاز المستورد دول الجوار أو قطر أو روسيا فأنه سيبقى يعاني من أزمة الكهرباء"، مؤكداً أن "الحل يكمن بالاعتماد على الغاز المحلي".وتابع، أن "العراق يحرق غازه يومياً ويقوم باستيراده من إيران"، موضحاً أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية فإن أزمة الكهرباء ستحل في غضون سنتين"، معتبراً "غياب الإرادة السياسية سبب الأزمة الأساسي".وأردف: "إيران تحتاج الغاز حالياً وهناك طلب عليه في الداخل الإيراني؛ بسبب ارتفاع الحرارة، بالإضافة إلى أن الأموال العراقية لم تصل إيران بسبب العقوبات".ودعا الساعدي، رئيس الحكومة محمد السوداني إلى "محاسبة المسؤولين عن الفساد في ملف الكهرباء ليكونوا عبرة لغيرهم".ولفت إلى أنه "من حق الشعب العراقي الخروج بتظاهرات بسبب انعدام الكهرباء والماء"، مؤكداً أن "التظاهرات قد تعم البلاد حال استمرت الأزمة".وأوضح عضو لجنة الطاقة، أن "هناك خططاً واعدة وخلال عام 2027 سيرتفع إنتاج العراق من الطاقة"، مستدركاً: "الربط الخليجي قادم وسيخفف من الأزمة".