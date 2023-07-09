في البصرة.. العشرات يتظاهرون بسبب انقطاع الكهرباء

تظاهر العشرات من المواطنين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بسبب انقطاع الكهرباء.



وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات تظاهروا قبل قليل في قضاء الزبير بسبب انقطاع الكهرباء المستمر"، مشيراً الى أنها "اول تظاهرة ضد انقطاع الكهرباء في بداية الصيف".

وخرج عشرات المحتجين في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، بتظاهرة احتجاجا على تردي أوضاع الكهرباء.

وشهد العراق خلال الأيام الماضية تدهوراً في التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.