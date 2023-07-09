بسبب الكهرباء.. مواطن يعيش "تحت الماء" في الموصل (صورة)

قرر مواطن غرب الموصل بمحافظة نينوى، العيش "تحت الماء" بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

وقال المواطن في حديث متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "قررت العيش في الماء من الصباح الى المساء بسبب انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة العالية"، معتبراً أن "العيش في العراق اصبح صعبا".



وشهد العراق خلال الأيام الماضية تدهوراً في التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.