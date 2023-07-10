التربية تعلن دخول قانون الأمن الغذائي حيز التنفيذ بمدارس بابل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "كشفت اليوم عن اهم محاور وخطط الترميم والتأهيل للمدارس المتهالكة والتي تحتاج الى صيانة سريعة بعد ان تم جردها والمباشرة في صيانتها من قبل الملاك الهندسي التابع الى تربية محافظة بابل، مع متابعة مشروع الوزارة رقم واحد في قضاء المحاويل الذي وصل الى مراحل متقدمة من البناء".وأضافت، أن "محافظات العراق تشهد تقدما ملحوظاً في مجال الابنية المدرسية خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء برفع وتيرة العمل الى ثلاث وجبات يومياً".