طقس العراق.. 10 محافظات تتجاوز حرارتها الـ45 درجة غدا

وذكرت الهيئة في بيان ود لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينا ان " النجف وواسط والديوانية تبلغ درجة حرارتها47، وميسان وذي قار والمثنى 48، وميسان 49، كربلاء وبابل وبغداد 46".واشارت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت الهيئة الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبينت، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".