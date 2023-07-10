جنايات نينوى: الإعدام لقاتل العميد سعد الاتروشي

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت الحكم بالإعدام بحق المجرم بعد أن اعترف بارتكابه جريمة قتل العميد (سعد حكمت حاجي الاتروشي) واصابة المنتسب (سعد عايد شبيب) عند محاولتهم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه في منطقة المجموعة الثقافية بالجانب الايسر لمدينة الموصل".واضاف ان "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة (406 /1/هـ , ز) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".يذكر ان المجرم يترأس إحدى العصابات المنظمة المختصة بالتلاعب والتزوير في اضابير التسجيل العقاري.