حالات اغماء وبكاء شديد.. أسئلة الكيمياء تُثير حفيظة طلبة السادس الاحيائي (فيديوهات)

مقاطع فيديوية حصلت عليها السومرية نيوز، توضح معاناة طالبات إحدى المدارس في العاصمة بغداد، بعد خوضهن الامتحان (الشاق)، فبعضهن خرجت وهي تبكي والأخرى محمولة على "سدية" الإسعاف.شقيقة أحدى الطالبات تحدثت، عن صعوبة الأسئلة، وهو ما تسبب بتأجيل شقيقتها الامتحان الى الدور الثاني؛ نظراً للصعوبة البالغة ووضع بعض الأسئلة من المواد المحذوفة.وتقول زينة عدنان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شقيقتي بصف السادس الاعدادي بفرعه العلمي، قسم الاحيائي، أدت اليوم امتحان مادة الكيمياء في جامعة كلكامش بمنطقة الدورة".وتضيف، أن "شقيقتي ونظراً لصعوبة مادة امتحان الكيمياء، قامت بتأجيله الى الدور الثاني"، لافتة الى أنها "انهرت من البكاء وأغمى عليها عدة مرات اثناء أدائها الامتحان، وهو ما دفعها لتأجيله".وتبين عدنان، ان "شقيقتها عملت على تأجيل أربع مواد امتحانية الى غاية الان للدور الثاني".بدورهم، أقروا بعض أستاذة مادة الكيمياء، بصعوبة الأسئلة، معتبريها "أقوى نسخة أمتحانية" منذ صدور النسخة الأولى من الكتاب عام 2021 لغاية الان.ويقول أستاذ مادة الكيمياء مهند السوداني، في تدوينة على حسابه بـ"تليغيرام"، إن "أسئلة مادة الكيمياء للصف السادس العلمي، قسم الاحيائي، مركزة جداً، وتم جمع سؤالين من فصل واحد، وليس من أفصل متفرقة".ويضيف، أن "هذه الأسئلة هي اقوى نسخة ظهرت منذ صدور الكتاب الجديد، تعادلها بالقوة نسخة 2021"، لافتا الى "وجود سؤال فرعي (تعليل) لا يجب أن يأتي للاحيائي، ولكن يمكن تركه؛ خاصة أن بقية التعاليل سهلة".ويذكر السوداني: "لا اعرف، هل تعتبر اسئلة مادة الكيمياء هي الأصعب ام مادة الرياضيات؟"، مردفاً: "حسب الضجة الإعلامية، فاعتقد أسئلة الرياضيات أصعب قليلاً".وأدى طلبة السادس العلمي، القسم الاحيائي، اليوم الاثنين، امتحان مادة الكيمياء؛ وسط امتعاض شديد من الطلبة واهاليهم؛ نتيجة صعوبة أسئلة الامتحان.