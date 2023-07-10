ضبط مدير ضريبة البصرة متلبساً بجريمة الرشوة

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أنَّ "الملاكات التي انتقلت إلى دائرة ضريبة البصرة تمكَّنت بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي من ضبط مدير الدائرة أثناء تسلُّمه رشوةً من إحدى المُراجعات؛ لقاء إنجاز معاملتها".وأضافت إنَّه "تمَّ العثور على مبالغ أخرى من العملتين العراقيَّة والأجنبيَّة في حوزة المُتَّهم موجودة في درج مكتبه الشخصي"، مُـشيرةً إلى "ضـبط المبالغ داخل مظروفين ورقيَّيـن في مكـتـبـه، وهو ما أكَّد دقة التحرّيات التي قامت بها المُديريَّة فيما يخصُّ تسلُّم المُتَّهم مبالغ عن عمليَّات رشى مُتعدّدة".وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليِّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".